Torres sobre el Gobierno Nacional: "Es contradictorio lo que dicen y lo que hacen"

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, se refirió a las polémicas en el Gobierno nacional, como las filtraciones de audios, y calificó la situación como “bastante contradictoria”, ya que la actual gestión ha hecho bandera de la libertad de expresión. A pesar de esto, el mandatario hizo un llamado a la cordura y pidió no caer en el “barro de la politiquería barata”.

Torres sostuvo que es fundamental que la gente entienda qué está en juego en las próximas elecciones y que se discuta lo importante para la provincia. El gobernador afirmó que la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza es una “trampa” que ha impedido a la Argentina sanar sus heridas y tener políticas de Estado a mediano y largo plazo.

Torres concluyó que el desafío es romper con esa “Argentina pendular” y que Chubut está haciendo “punta” en ese sentido.



T.B