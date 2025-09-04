Esquel, Argentina
Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La "alternativa" de los gobernadores: una propuesta que llegó para quedarse

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a la iniciativa que busca generar una "vocería fuerte" para las provincias que defienden un modelo republicano y federal.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió al movimiento de gobernadores que lidera como "una alternativa seria" para la Argentina.

Según Torres, este espacio busca reivindicar a la "Argentina del trabajo, la Argentina que genera, que produce", y que históricamente ha sido relegada por los gobiernos nacionales que "viven dilapidando las divisas" que generan las provincias.

 

Torres destacó que contar con una "vocería fuerte, sin egos, sin mezquindades" para darle voz a una "Argentina republicana y federal" es algo innovador y necesario para el país. Su objetivo, aseguró, es "dejar de discutir pavada y discutir lo importante".

 

El gobernador confirmó que a esta iniciativa se sumó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y que existen conversaciones con otros mandatarios provinciales que podrían unirse después de las próximas elecciones, que calificó como "incómodas para muchos".

