Jueves 04 de Septiembre de 2025
Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel

Tea and Haiku, la casa de té de Estrella García, ofrece meriendas, degustaciones y eventos temáticos, con una propuesta que combina pastelería artesanal y variedades de té de alta gama.
Después de ejercer como odontóloga por muchos años, Estrella García Cerocchi se jubiló y dio un paso hacia sus sueños al abrir Tea and Haiku, su propia casa de té en Esquel.

Estrella decidió combinar su pasión por el té, la pastelería, la cerámica y otras actividades que realizaba en su tiempo libre, en un espacio que ella define como "más que un lugar para tomar el té", sino "la continuación de mi vida".

 

García Cerocchi, quien estudió la carrera de sommelier de té, ofrece meriendas los viernes y sábados, además de organizar "experiencias de té" temáticas, degustaciones y eventos especiales, como cumpleaños y reuniones privadas. Su propuesta gastronómica se basa en una pastelería casera y "desestructurada", que busca alejarse de la perfección de la odontología para ofrecer un producto artesanal y de calidad.

 

El espacio, ubicado donde antes estaba su consultorio, también está abierto a otros emprendedores para realizar talleres de arte, como acuarelas. García Cerocchi también ofrece "ceremonias de té", basadas en la tradición asiática, con meditación previa y música de cuencos.

 

Tea and Haiku, que trabaja solo con reservas, recibe al público en el Instagram @haiku.casadete. Quienes deseen disfrutar de una merienda o un evento especial pueden reservar a través de WhatsApp al 2945-500601.

Don Bosco 205, Esquel

T.B

 

