Jueves 04 de Septiembre de 2025
04 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Vialidad Nacional actualizó el estado de rutas en Chubut: habilitadas y con trabajos en marcha

El último parte oficial confirmó la circulación en toda la provincia. Sin embargo, se recomienda transitar con precaución. 
De acuerdo con el último parte emitido por Vialidad Nacional, todas las rutas de la provincia del Chubut permanecen habilitadas al tránsito vehicular.

 

En la Ruta Nacional 259, en el tramo que une el empalme con la RN 40 y Esquel, la calzada se encuentra en condiciones normales, aunque con banquinas húmedas. Se advierte la presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad trabajando en la zona. También se registran ráfagas de viento, por lo que se solicita conducir con precaución.

 

En el mismo corredor, pero en el trayecto Esquel - Trevelin, la ruta presenta condiciones normales con aplicación de sal en algunos sectores. Las banquinas se encuentran húmedas y con barro en tramos puntuales. Además, se realizan tareas de bacheo, por lo que es fundamental respetar la señalización y las indicaciones del personal.

 

Desde Vialidad Nacional recordaron que, aunque las rutas estén habilitadas, las condiciones climáticas y de suelo exigen precaución permanente al volante. 

 

 

R.G.

 

