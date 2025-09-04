UNPSJB: Se presentó la Mesa Interinstitucional del Programa de Educación Ambiental Integral

El pasado viernes 29 de agosto, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia, se presentaron las Líneas de Acción 2025 del "Programa de Educación para la Protección, Conservación, y Uso Sostenible de los Bosques de Chubut", en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Educación y las Secretarías de Bosques y Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
En este marco participan de la Mesa Interinstitucional del Programa profesionales de las siguientes instituciones: Facultad de Ingeniería (Ingeniería Forestal) UNPSJB, ISFD 809, CIEMEP, INTA, CIEFAP, APN, DNB, SNMF-AFE. Además, en el evento coordinado por el Ing. Ftal. Silvio Antequera de la Secretaría de Bosques, estuvieron presentes Autoridades de la Secretaría de Bosques, la Subsecretaria de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación, Adriana Di Sarli, y de la Facultad de Ingeniería participaron el vicedecano Dr. Ing. Alberto Blasetti y el Delegado Académico Geol. Leonardo Ferro. Asistieron también Supervisores de escuelas primarias y secundarias (regiones I y III), Directores de escuelas y de Institutos Superiores de Formación Docente, y profesionales de la Mesa Interinstitucional y de las áreas de Ambiente de las municipalidades de Esquel y Trevelin.
En la Jornada se presentó a la Mesa Interinstitucional del Programa de Educación Ambiental Integral y las Líneas de trabajo de la misma:
* Campañas de restauración con escuelas
* Campaña de prevención de incendios para 2° ciclo de primaria
* Capacitación docente
* Se presentó el LIBRO “Educación Ambiental Integral para el uso sustentable del bosque andino patagónico, de la teoría a la práctica escolar”
* Se presentó el MICRISITIO WEB de Educación Ambiental Integral: https://chubut.edu.ar/inicio/programas/eduambiental/
