Se jugará en Paso de Indios un Torneo de Futsal Infanto juvenil

(Texto de Carlos “el Chavo” Ortiz). - Un número cercano a los 50 equipos podrán participar en el tradicional Torneo de la Meseta de futsal infanto juvenil que se jugará durante el feriado del mes de octubre en la localidad de Paso de Indios.

Tras el éxito que fue el Torneo Faty 2025, por lo emotivo, por lo deportivo y, sobre todo, por el movimiento económico que le generó a la región; los coordinadores de FC Paso de Indios están diseñando el habitual Torneo de la Meseta de futsal infanto juvenil donde tomarán parte un numero cercano a los 50 equipos, divididos en ocho categorías.

Se informó que en la rama masculina jugarán cinco categorías, en tanto las tres restantes serán de mujeres.

En conversación con este medio, Patricio Ñanculeo destacó que “tras haber terminado con mucha emoción el torneo homenaje a mi hija, ahora llegó el momento de trabajar para los más chicos de la zona”.

“Este es un torneo que tiene mucha historia, que arrancó en el año 2000. Habíamos comenzado con Futbol 11, pero por las inclemencias del viento con el tiempo terminó siendo de futsal”.

Aprovechando el feriado del mes de octubre, el torneo infanto juvenil de futsal se jugará entre el viernes 10 (día no laborable) al domingo 12 de octubre, en dos canchas simultáneas. Uno será el cómodo Gimnasio Municipal y el otro espacio será la cancha de césped sintético que está ubicada detrás del gimnasio, al costado del albergue municipal.

Si el tiempo lo permite (y si el viento también lo permite) habrá una importante cantidad de partidos en esa cancha también.

Las categorías de varones que tomarán parte son las siguientes: 2009/10; 2011/12; 2013/14; 2015/16 y 2017/18.

Por el lado de las mujeres, habrá tres categorías: 2010/11/12; 2013/14 y 2015/16.

Las inscripciones tienen un costo de 60 mil pesos por equipo (además del costo arbitral) y habrá premios, en dinero en efectivo, para los dos primeros de cada categoría, donde el campeón se hará acreedor a 100 mil pesos, además de un trofeo; en tanto el escolta se llevará otros 60 mil pesos y el trofeo.

Claro que estará en juego una Copa Challenger que será para la institución que tenga más puntos en la sumatoria de todas las categorías.

Los clubes interesados en conocer cuestiones reglamentarias, temas de alojamiento, comidas e inscripciones, podrán comunicarse al +54 9 280 487-9375 (Patricio).