-1°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesFC Paso de Indiostorneo de la mesetafutsal infantil
04 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Se jugará en Paso de Indios un Torneo de Futsal Infanto juvenil

El tradicional “Torneo de la Meseta” se llevará a cabo durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Texto de Carlos “el Chavo” Ortiz). - Un número cercano a los 50 equipos podrán participar en el tradicional Torneo de la Meseta de futsal infanto juvenil que se jugará durante el feriado del mes de octubre en la localidad de Paso de Indios.

 

Tras el éxito que fue el Torneo Faty 2025, por lo emotivo, por lo deportivo y, sobre todo, por el movimiento económico que le generó a la región; los coordinadores de FC Paso de Indios están diseñando el habitual Torneo de la Meseta de futsal infanto juvenil donde tomarán parte un numero cercano a los 50 equipos, divididos en ocho categorías.

 

Se informó que en la rama masculina jugarán cinco categorías, en tanto las tres restantes serán de mujeres.

 

En conversación con este medio, Patricio Ñanculeo destacó que “tras haber terminado con mucha emoción el torneo homenaje a mi hija, ahora llegó el momento de trabajar para los más chicos de la zona”.

 

“Este es un torneo que tiene mucha historia, que arrancó en el año 2000. Habíamos comenzado con Futbol 11, pero por las inclemencias del viento con el tiempo terminó siendo de futsal”.

 

 

Aprovechando el feriado del mes de octubre, el torneo infanto juvenil de futsal se jugará entre el viernes 10 (día no laborable) al domingo 12 de octubre, en dos canchas simultáneas. Uno será el cómodo Gimnasio Municipal y el otro espacio será la cancha de césped sintético que está ubicada detrás del gimnasio, al costado del albergue municipal.

 

Si el tiempo lo permite (y si el viento también lo permite) habrá una importante cantidad de partidos en esa cancha también.

 

Las categorías de varones que tomarán parte son las siguientes: 2009/10; 2011/12; 2013/14; 2015/16 y 2017/18.

 

Por el lado de las mujeres, habrá tres categorías: 2010/11/12; 2013/14 y 2015/16.

 

 

Las inscripciones tienen un costo de 60 mil pesos por equipo (además del costo arbitral) y habrá premios, en dinero en efectivo, para los dos primeros de cada categoría, donde el campeón se hará acreedor a 100 mil pesos, además de un trofeo; en tanto el escolta se llevará otros 60 mil pesos y el trofeo.

 

Claro que estará en juego una Copa Challenger que será para la institución que tenga más puntos en la sumatoria de todas las categorías.

 

Los clubes interesados en conocer cuestiones reglamentarias, temas de alojamiento, comidas e inscripciones, podrán comunicarse al +54 9 280 487-9375 (Patricio).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -