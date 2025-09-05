Sorprendido en el acto y detenido por intentar robar carne

Este viernes, alrededor de las 6:45 hs, personal de la Comisaría Quinta intervino en la carnicería La Perla del Valle, ubicada en calle Gral. T. Alvear 2144, tras un aviso del centro de monitoreo que alertaba sobre la presencia de un masculino en el patio compartido del comercio.

Tras un rastrillaje por la zona, se localizó a E.R.I., de 26 años, en la intersección de J. B. Justo y Azcuénaga, portando una mochila y dentro, una bolsa con carne.

Intervino Policía Científica y se notificó a la Fiscalía de Turno, que dispuso que el detenido quede alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.

R.G.