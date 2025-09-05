-7°
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Esquel: las temperaturas vuelven a descender, pero con sol

El pronóstico del tiempo para hoy, 5 de septiembre, indica una jornada con temperaturas mínimas que se ubicarán por debajo de 1°C y una máxima que llegará a los 12°C.
Escuchar esta nota

El pronóstico para hoy viernes 5 de septiembre en Esquel indica un clima frío y soleado, con una temperatura mínima de 0°C y una máxima que alcanzará los 12°C.

 

La jornada comenzará con un cielo despejado y una temperatura de 1°C a las 2 de la mañana, que descenderá a 0°C a las 5 de la mañana. El viento será leve, con ráfagas de hasta 13 km/h. A las 8 de la mañana, el sol saldrá en su esplendor, aunque la temperatura se mantendrá en 0°C.

 

A partir de las 11 de la mañana, la temperatura subirá a 7°C, con un cielo soleado que se mantendrá durante toda la tarde. La máxima de 12°C se alcanzará a las 17:00 horas, con vientos leves del este.

 

La noche volverá a ser fría, con cielo despejado y una temperatura de 6°C a las 20:00, que descenderá a 3°C a las 23:00 horas.

T.B

 

