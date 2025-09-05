12°
Esquel, Argentina
Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Nuevos secretarios asumieron funciones en el Gabinete Municipal de Trevelin

El intendente Héctor Ingram tomó juramento a Livio Espinoza y Cintia Figueroa como nuevos secretarios en el gabinete municipal de Trevelin, destacando el compromiso de fortalecer el trabajo por la comunidad.
En un acto realizado ayer en la Sala de Situación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, el intendente Héctor Ingram tomó juramento a los flamantes secretarios que se incorporan al gabinete local: Livio Espinoza, como secretario de Coordinación de Gabinete, y Cintia Figueroa, quien asume como secretaria de Turismo.

 

La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos y funcionarios, en un marco de gran emotividad.

 

En su mensaje, el intendente Ingram expresó su agradecimiento a los secretarios salientes, Juan Manuel Peralta y María Emilia Perrone, destacando el compromiso y la labor realizada en un contexto complejo para la gestión municipal debido a la situación nacional.

 

Asimismo, Ingram deseó a los nuevos secretarios “el mayor de los éxitos” en la tarea que inician, resaltando la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para seguir acompañando el desarrollo de Trevelin y sus parajes. Subrayó además que el Municipio mantiene el compromiso de hacer siempre lo mejor para la comunidad y sus vecinos, y que a pesar de las adversidades actuales, confía en que la nueva gestión podrá llevar adelante con éxito sus responsabilidades.

 

 

R.G.

 

