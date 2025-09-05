Nuevos secretarios asumieron funciones en el Gabinete Municipal de Trevelin

En un acto realizado ayer en la Sala de Situación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, el intendente Héctor Ingram tomó juramento a los flamantes secretarios que se incorporan al gabinete local: Livio Espinoza, como secretario de Coordinación de Gabinete, y Cintia Figueroa, quien asume como secretaria de Turismo.

La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos y funcionarios, en un marco de gran emotividad.

En su mensaje, el intendente Ingram expresó su agradecimiento a los secretarios salientes, Juan Manuel Peralta y María Emilia Perrone, destacando el compromiso y la labor realizada en un contexto complejo para la gestión municipal debido a la situación nacional.

Asimismo, Ingram deseó a los nuevos secretarios “el mayor de los éxitos” en la tarea que inician, resaltando la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para seguir acompañando el desarrollo de Trevelin y sus parajes. Subrayó además que el Municipio mantiene el compromiso de hacer siempre lo mejor para la comunidad y sus vecinos, y que a pesar de las adversidades actuales, confía en que la nueva gestión podrá llevar adelante con éxito sus responsabilidades.

R.G.