Continúa el Plan Municipal de Cordones Cuneta en el barrio Luque

La Municipalidad de Esquel continúa ejecutando el Plan Municipal de Cordones Cuneta, con obras fundamentales para mejorar la infraestructura vial de la ciudad. En el barrio Luque ya se finalizaron los 200 metros de cordones sobre calle Hermanos Cugura y actualmente los trabajos avanzan por la avenida Yrigoyen, en el tramo entre Ameghino y Chacabuco.

El plan municipal, en general, contempla la construcción de 30 cuadras de cordones cuneta, lo que permitirá ordenar la circulación vehicular, mejorar el sistema de pluviales y sentar bases para futuras obras de adoquinado o pavimentación.

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de esta inversión y destacó que “estas obras las estamos haciendo con fondos municipales y también con el acompañamiento del Gobierno Provincial. Es un esfuerzo conjunto que nos permite seguir transformando la ciudad”. Asimismo, el mandatario municipal puso en valor el compromiso de los vecinos para llevar adelante los trabajos.

Finalmente, Taccetta resaltó que “somos una ciudad que crece con obras y mejores servicios. Eso es fruto de la planificación, el trabajo conjunto y la decisión de seguir apostando al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad”.

R.G.