12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
05 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa el Plan Municipal de Cordones Cuneta en el barrio Luque

La Municipalidad de Esquel avanza con el Plan de Cordones Cuneta en el barrio Luque. Se completaron 200 metros en calle Hermanos Cugura y ahora las obras continúan sobre Av. Yrigoyen, parte de un proyecto que abarca 30 cuadras en la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel continúa ejecutando el Plan Municipal de Cordones Cuneta, con obras fundamentales para mejorar la infraestructura vial de la ciudad. En el barrio Luque ya se finalizaron los 200 metros de cordones sobre calle Hermanos Cugura y actualmente los trabajos avanzan por la avenida Yrigoyen, en el tramo entre Ameghino y Chacabuco.

 

El plan municipal, en general, contempla la construcción de 30 cuadras de cordones cuneta, lo que permitirá ordenar la circulación vehicular, mejorar el sistema de pluviales y sentar bases para futuras obras de adoquinado o pavimentación.

 

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de esta inversión y destacó que “estas obras las estamos haciendo con fondos municipales y también con el acompañamiento del Gobierno Provincial. Es un esfuerzo conjunto que nos permite seguir transformando la ciudad”. Asimismo, el mandatario municipal puso en valor el compromiso de los vecinos para llevar adelante los trabajos. 

 

Finalmente, Taccetta resaltó que “somos una ciudad que crece con obras y mejores servicios. Eso es fruto de la planificación, el trabajo conjunto y la decisión de seguir apostando al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad”.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La profesora Vilma Maier se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente
2
 El municipio de Esquel reconoce la labor de destacados vecinos
3
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
4
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
5
 Arte sustentable en el Muñeco de Nieve: El Instituto Ayehuén se prepara para su gran encuentro de danza
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -