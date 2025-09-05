12°
Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer Originaria?

Lago Rosario conmemora la efeméride el día de hoy desde las 10 horas con actividades que ponen en valor el lugar de las mujeres en la historia del continente.
El 5 de Septiembre se conmemora el día de la Mujer Originaria en memoria de Bartolina Sisa, una mujer Aymara que luchó por la independencia y libertad de los Pueblos sojuzgados de América Latina en contra del colonialismo imperante.

 

La conmemoración que nace en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, realizado en Bolivia.

 

Este día tiene como objetivo rendir homenaje a todas las mujeres de los pueblos indígenas del mundo, y lograr visibilizar su trascendencia histórica.
Siempre las mujeres indígenas han sido grandes defensoras de sus pueblos y de igual forma son garantes de la cultura ancestral.

 

Celebración en Lago Rosario

 

El 5 de Septiembre se desarrollaran en la Escuela 114 de Lago Rosario una serie de actividades en conmemoración y festejo del Día Internacional de la Mujer Originaria.

 

Esta actividad está organizada por las Kimeltuchefes de la modalidad E.I.B de dicha institución, con el acompañamiento y participación de La Casa de las Artesanas de Lago Rosario, 2° año de la Tecnicatura en Gestión Cultural Trevelin IES 818, Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Comisión Ancestral de la comunidad.

 

Invitamos a toda la comunidad a participar de las diferentes instancias que se compartirán el 5 de septiembre en el sum de la Escuela 114, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16hs.

 

Se compartirá un almuerzo llevar cubiertos, plato hondo o cuenco.

 

SL

 

