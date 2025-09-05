¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer Originaria?

El 5 de Septiembre se conmemora el día de la Mujer Originaria en memoria de Bartolina Sisa, una mujer Aymara que luchó por la independencia y libertad de los Pueblos sojuzgados de América Latina en contra del colonialismo imperante.

La conmemoración que nace en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, realizado en Bolivia.

Este día tiene como objetivo rendir homenaje a todas las mujeres de los pueblos indígenas del mundo, y lograr visibilizar su trascendencia histórica.

Siempre las mujeres indígenas han sido grandes defensoras de sus pueblos y de igual forma son garantes de la cultura ancestral.

Celebración en Lago Rosario

El 5 de Septiembre se desarrollaran en la Escuela 114 de Lago Rosario una serie de actividades en conmemoración y festejo del Día Internacional de la Mujer Originaria.

Esta actividad está organizada por las Kimeltuchefes de la modalidad E.I.B de dicha institución, con el acompañamiento y participación de La Casa de las Artesanas de Lago Rosario, 2° año de la Tecnicatura en Gestión Cultural Trevelin IES 818, Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Comisión Ancestral de la comunidad.

Invitamos a toda la comunidad a participar de las diferentes instancias que se compartirán el 5 de septiembre en el sum de la Escuela 114, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16hs.

Se compartirá un almuerzo llevar cubiertos, plato hondo o cuenco.

