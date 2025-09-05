Hoy es un gran día para poder ayudar

Aunque debería estar concentrada solo en el entrenamiento, Sofía Mera García vive en un país “donde no hay plata” y solo queda ingeniársela para cumplir sus sueños.

Es una de las deportistas de elite que tiene la región. Con tal solo 18 años, se llenó de medallas para que la designaran integrante del Seleccionado Argentino de Karate que participará a fines de este mes el en Torneo Panamericano que tendrá lugar en Colombia.

La pupila de Jorge Villivar alcanzó en la provincia del Chaco, en el último Torneo Nacional de Karate, un total de cuatro medallas. Un gran logro para ella, pero además se enteró que será la capitana del equipo juvenil y además se enteró que Esquel será sede para la Copa Itaya del año que viene.

Cuando llegó a Esquel tuvo que arremangarse y laburar para juntar peso por peso (y que no le descuenten ningún 3%) para poder viajar.

Esta tarde a partir de la hora 18.30, en la Escuela N°112 (el ingreso será por la calle Perito Moreno) se llevará a cabo un gran Mate Bingo con diversos sorteos que van desde una canasta de alimentos, dinero en efectivo, variedad de vouchers, bolsa de alimentos y premios a no ganadores.

El valor del cartón en puerta será de 4.000 pesos, en tanto quieren quieran hacerlo de manera anticipada podrán contactarse al (2945) 598488 o al (2945) 584427.