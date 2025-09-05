Principio de incendio de una camioneta

Una camioneta Ford F-100, tuvo un principio de incendio en su cabina. El vehículo estaba sobre la Avenida Ameghino, cerca de la intersección con la calle Belgrano.

El incidente ocurrió este viernes por la mañana, aparentemente por un cigarrillo encendido en el asiento. La veloz intervención de los bomberos fue clave tras el sonar de la nueva sirena que alertó a toda la ciudad y las llamas no se propagaron al resto del vehículo. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

E.B.W.