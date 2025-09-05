12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 el-mundo
05 de Septiembre de 2025
el-mundo |
Por Redacción Red43

Tragedia de Portugal: lo fueron a buscar a la morgue, pero estaba vivo en el hospital

El hombre de 46 años había sido declarado muerto por error tras el choque del elevador turístico en Lisboa. También sobrevivieron su hijo y su esposa que sigue internada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hecho insólito marcó la tragedia del funicular de Lisboa ocurrido el 3 de septiembre: un hombre de 46 años, declarado muerto por error, fue hallado con vida entre los heridos del accidente. El “Elevador da Glória”, un ícono turístico de la capital portuguesa, descarriló cerca de las 18 horas, estrellándose contra un edificio y dejando inicialmente 16 víctimas fatales y una veintena de heridos.

 

Durante las tareas de rescate, un policía logró salvar al hijo de tres años del hombre, mientras que la madre quedó atrapada entre los escombros. Informes iniciales indicaron que el padre había fallecido frente a su hijo, y sus familiares viajaron desde Hamburgo, Alemania, para reconocer el cuerpo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, la confusión se aclaró cuando fueron guiados al hospital, donde encontraron al hombre vivo y en recuperación.

 

La esposa del sobreviviente permanece hospitalizada en estado crítico pero estable. Las autoridades portuguesas confirmaron que, tras revisar el proceso de identificación, el número de víctimas fatales se mantiene en 16, con 23 heridos, de los cuales diez permanecen graves. Los fallecidos representan ocho nacionalidades diferentes, incluyendo portugueses, británicos, canadienses, surcoreanos, franceses, estadounidenses, suizos y ucranianos.

 

Investigadores indicaron que la causa más probable del descarrilamiento fue la ruptura de un cable de seguridad entre los vagones, lo que provocó la pérdida de freno y el choque contra un edificio. Los vagones, cada uno con capacidad para 40 personas, operan con tracción eléctrica y contrapeso, y son un símbolo histórico del centro de Lisboa, en funcionamiento desde 1885 y electrificados tres décadas después.

 

El hallazgo del hombre alemán con vida generó gran impacto mediático y mostró la complejidad del rescate en tragedias masivas. La combinación de error humano y confusión en la identificación de víctimas subraya la importancia de protocolos de emergencia claros y la coordinación entre equipos de rescate y autoridades judiciales en situaciones críticas.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La profesora Vilma Maier se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente
2
 El municipio de Esquel reconoce la labor de destacados vecinos
3
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
4
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
5
 Arte sustentable en el Muñeco de Nieve: El Instituto Ayehuén se prepara para su gran encuentro de danza
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -