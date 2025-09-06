13°
06 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Lala Gym, Italy Futsal y Transporte Rolando ya están listas para salir a la cancha

Este domingo arranca en Comodoro Rivadavia el Torneo Nacional de la Divisional de Honor Femenina
Por Redacción Red43

Tres serán los equipos de la Asociación Futsal de Esquel quienes jugarán, a partir de este domingo, el torneo más importante de clubes a nivel nacional, ya que el Gimnasio Municipal n°3 de Comodoro Rivadavia será sede del Torneo de Clubes de Futsal Femenino de la Divisional de Honor, el torneo más importante para las mujeres.

 

Los tres equipos de nuestra ciudad quienes representarán a la AFE son Italy Futsal, Lala Gym y Transporte Rolando, cuyos elencos se medirán, sin dudas, ante los mejores elencos del país.

 

 

Este domingo, el primer equipo en salir a la cancha será Transporte Rolando, conducido por Gerardo Cayulef y Lucas Fermin, quienes debutarán a las 15.30 hs ante UJEMVI; partido correspondiente a la Zona A.

 

Por su parte, a las 20 horas, será el momento del debut de Italy Futsal, elenco dirigido por Franco Perano, quien por la zona B jugará ante Comodoro FC; en tanto dos horas más tarde será el momento de Lala Gym (zona C) quien se medirá ante JM Futsal, cerrando de esta manera la primera fecha.

 

 

Hay que tener en cuenta que hubo un cambio de último momento, ya que no jugará el equipo de la Municipalidad de Maipú (Mendoza) y en su lugar estará el elenco comodorense Cepatacal.

 

Hay que señalar que justo Maipú integraba la zona B, donde está el equipo de esquelense de Italy Futsal (texto: Carlos “el Chavo” Ortiz).

 

