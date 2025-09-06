"Fieltrando Historias": el Museo Regional Trevelin será escenario de una muestra colectiva

El Taller de Fieltro del Barrio Malvinas inaugurará hoy una muestra colectiva en el Museo Regional Trevelin. La exposición, titulada "Fieltrando Historias", es el resultado del trabajo y la creatividad de los participantes del taller, un espacio que se define como un lugar de "encuentro, apoyo y contención".

La muestra se inaugurará a las 20:00 horas y permanecerá en exhibición durante toda la semana, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. La actividad es organizada por el área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin, con el apoyo de la coordinación del Museo Regional.

Además de la muestra, el taller ofrecerá una clase abierta el próximo sábado 13 de septiembre a las 11:00 horas en el mismo museo.

