Un menú peligroso: les sirvieron a alumnos guiso de lentejas con pedazos de vidrio

Un grupo de padres de alumnos de la EPEA 2 (Escuela de Educación Agropecuaria) de Plottier denunció que, el lunes pasado, a sus hijos se les sirvió un guiso de lentejas con fragmentos de vidrio. El hallazgo encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa. Según reconstruyó una fuente que pidió no ser permanecer anónima, las familias aguardan explicaciones. Este jueves, la dirección del establecimiento emitió un comunicado aunque no confirmó si lo denunciado sucedió.

En una nota dirigida al cuerpo directivo de la institución , madres y padres dejaron constancia de lo sucedido y reclamaron medidas inmediatas. Allí relataron que uno de los estudiantes, al detectar los vidrios en su plato, se acercó al cocinero y recibió como respuesta un escueto “¿vidrio?”, sin expresión de preocupación ni acciones posteriores.

En el escrito, las familias exigen información sobre las capacitaciones que reciben quienes trabajan en la cocina y qué autoridad supervisa esa área. Además, se menciona que no es la primera vez que se registran problemas en la EPEA 2, y se habla de antecedentes de pollo y hamburguesas servidos crudos.

El documento advierte que este tipo de hechos compromete no solo la integridad física de los jóvenes, sino también su bienestar psicológico. “No puede ser que los estudiantes coman con miedo”, se destaca entre las expresiones volcadas en la presentación, que fue recibida oficialmente por la dirección de la escuela .

En paralelo, la conducción de la EPEA 2 envió un mensaje de WhatsApp a los grupos de familias para anunciar la suspensión del servicio de almuerzo “hasta nuevo aviso”. Allí se aclaró que se mantendrán garantizados el desayuno y la merienda, pero que cada estudiante deberá llevar su vianda para cubrir la jornada escolar.

Una fuente vinculada a la institución describió que existe un clima de incomunicación y desconfianza entre las familias y las autoridades. “No hay un canal claro para transmitir lo que pasa, todo se maneja por mensajes aislados”, explicó para señalar la falta de respuestas abiertas por parte del Consejo Provincial de Educación.

Al mismo tiempo, la fuente asegura que las familias sienten miedo de exponerse públicamente por temor a represalias dentro de la institución. Prefieren hablar en reserva o mantener el anonimato, aunque subrayan que no pueden dejar pasar lo sucedido porque involucra la seguridad de sus hijos.

Hasta ahora no hubo pronunciamientos oficiales a nivel provincial y el hecho genera malestar en la comunidad educativa del colegio. La expectativa de que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas concretas es clave para recuperar la confianza en el comedor escolar y en la institución en su conjunto.

Fuente: Minuto Neuquén