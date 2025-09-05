12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
05 de Septiembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Un menú peligroso: les sirvieron a alumnos guiso de lentejas con pedazos de vidrio

Fue en una escuela agropecuaria de la Patagonia. Suspendieron los almuerzos a raíz de la denuncia. Preocupación de los padres y la increíble respuesta de un cocinero. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un grupo de padres de alumnos de la EPEA 2 (Escuela de Educación Agropecuaria) de Plottier denunció que, el lunes pasado, a sus hijos se les sirvió un guiso de lentejas con fragmentos de vidrio. El hallazgo encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa. Según reconstruyó una fuente que pidió no ser permanecer anónima, las familias aguardan explicaciones. Este jueves, la dirección del establecimiento emitió un comunicado aunque no confirmó si lo denunciado sucedió.

 

En una nota dirigida al cuerpo directivo de la institución , madres y padres dejaron constancia de lo sucedido y reclamaron medidas inmediatas. Allí relataron que uno de los estudiantes, al detectar los vidrios en su plato, se acercó al cocinero y recibió como respuesta un escueto “¿vidrio?”, sin expresión de preocupación ni acciones posteriores.

 

En el escrito, las familias exigen información sobre las capacitaciones que reciben quienes trabajan en la cocina y qué autoridad supervisa esa área. Además, se menciona que no es la primera vez que se registran problemas en la EPEA 2, y se habla de antecedentes de pollo y hamburguesas servidos crudos.

 

El documento advierte que este tipo de hechos compromete no solo la integridad física de los jóvenes, sino también su bienestar psicológico. “No puede ser que los estudiantes coman con miedo”, se destaca entre las expresiones volcadas en la presentación, que fue recibida oficialmente por la dirección de la escuela .

 

En paralelo, la conducción de la EPEA 2 envió un mensaje de WhatsApp a los grupos de familias para anunciar la suspensión del servicio de almuerzo “hasta nuevo aviso”. Allí se aclaró que se mantendrán garantizados el desayuno y la merienda, pero que cada estudiante deberá llevar su vianda para cubrir la jornada escolar.

 

Una fuente vinculada a la institución describió que existe un clima de incomunicación y desconfianza entre las familias y las autoridades. “No hay un canal claro para transmitir lo que pasa, todo se maneja por mensajes aislados”, explicó para señalar la falta de respuestas abiertas por parte del Consejo Provincial de Educación.

 

Al mismo tiempo, la fuente asegura que las familias sienten miedo de exponerse públicamente por temor a represalias dentro de la institución. Prefieren hablar en reserva o mantener el anonimato, aunque subrayan que no pueden dejar pasar lo sucedido porque involucra la seguridad de sus hijos.

 

Hasta ahora no hubo pronunciamientos oficiales a nivel provincial y el hecho genera malestar en la comunidad educativa del colegio. La expectativa de que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas concretas es clave para recuperar la confianza en el comedor escolar y en la institución en su conjunto.

 

Fuente: Minuto Neuquén

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La profesora Vilma Maier se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente
2
 El municipio de Esquel reconoce la labor de destacados vecinos
3
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
4
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
5
 Arte sustentable en el Muñeco de Nieve: El Instituto Ayehuén se prepara para su gran encuentro de danza
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -