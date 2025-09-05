12°
Esquel, Argentina
05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Prisión preventiva: La Fiscalía busca asegurar el juicio por la muerte de Oscar Gutiérrez

Fiscalía pidió mantener la prisión preventiva del acusado de la muerte de Oscar Gutiérrez. El juez aceptó, asegurando que permanecerá detenido hasta el juicio por jurados que definirá las circunstancias del hecho.
Por Redacción Red43

En una audiencia reciente, el Ministerio Público Fiscal solicitó la continuidad de la prisión preventiva para el hombre acusado de la muerte de Oscar Adolfo Gutiérrez. La medida, que ha mantenido al acusado privado de su libertad durante un año, fue defendida por la Fiscalía como una herramienta clave para garantizar que el proceso judicial siga su curso y que se celebre un juicio por jurados.

 

La Fiscalía argumentó que los motivos para mantener la detención, como el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, siguen vigentes. Además, resaltó que la acusación formal ya fue presentada y que el caso está a solo un paso del juicio. El fiscal, Fidel González, señaló que la discusión en el juicio no girará en torno a quién cometió el hecho, ya que las partes están de acuerdo en que la muerte de Gutiérrez fue a manos del acusado, sino en las circunstancias en las que ocurrió. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio, mientras que la defensa alega legítima defensa.

 

Tras escuchar a las partes, el juez decidió prorrogar la prisión preventiva. Esta decisión asegura que el acusado continuará bajo custodia mientras se coordinan los últimos pasos del proceso judicial antes de que el caso llegue a su etapa final: el juicio por jurado popular.

 

 

R.G.

 

