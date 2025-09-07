13°
Esquel, Argentina
Domingo 07 de Septiembre de 2025
07 de Septiembre de 2025
Elecciones en Buenos Aires: la provincia elige a sus legisladores y cargos municipales

Más de 14 millones de bonaerenses eligen 46 diputados, 23 senadores y autoridades municipales. Los comicios se celebran de forma separada de las elecciones nacionales y los primeros resultados se sabrán a las 21 horas.
Los bonaerenses acudieron a las urnas este domingo, 7 de septiembre, para participar en las elecciones legislativas provinciales, que se realizaron de manera separada de los comicios nacionales. Un total de 14,3 millones de votantes estuvieron habilitados para elegir la mitad de la Legislatura local.

 

En esta jornada, se renuevan 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia. Esta es la segunda vez desde 1983 que las elecciones provinciales se desdoblan del calendario nacional.

 

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los primeros resultados del escrutinio provisorio se difundirán a partir de las 21 horas, o cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas. Estos resultados, que solo ofrecen un panorama general, serán difundidos en vivo y de forma gratuita para todos los medios.

 

En cuanto al escrutinio definitivo, el cual es el único con valor legal, se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a las 8:00 horas, bajo la supervisión de los jueces electorales.

 

 

