Referéndum y Consejo de la Magistratura: qué incluye la boleta de octubre

Cumplido el trámite legal, las boletas para el referéndum provincial y la renovación de consejeros a la Magistratura quedaron habilitadas para que el secretario electoral, Alejandro Tullio, comience el proceso de oficialización.



En una audiencia de la que participaron este jueves en la Legislatura los apoderados de 6 fuerzas políticas, y que fue presidida por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, quedaron oficializados los modelos de boleta de las categorías provinciales para las próximas elecciones que se celebrarán el 26 de octubre en Chubut.



Concretamente, se pusieron a consideración tres modelos de boleta: las dos primeras, son las boletas únicas de sufragio con el orden, los nombres y las identificaciones partidarias de cada espacio para consejeros populares de la Magistratura en las circunscripciones de Esquel y de Trelew.



El tercer modelo de boleta aprobado fue el del referéndum provincial para que la población apruebe o rechace la enmienda constitucional sancionada por la Legislatura para la eliminación de los fueros a autoridades de los tres poderes y sindicalistas.

El secretario electoral compartió las imágenes e intercambió observaciones con los presentes, y se obtuvo el consenso de los referentes partidarios.



Como consecuencia del acuerdo, Alejandro Tullio emitió la Resolución 14/25 que aprueba los tres modelos de boleta.

Del encuentro participaron: Luis Maglio (Unidos Podemos); Gisselle Cabrera Quattrocchi (Despierta Chubut); Pamela Yudith Canuyan (La Fuerza del Trabajo Chubutense); Cinthia Natalia Seibert (Frente de Izquierda); Vanesa Nievas y Carlos Rinaldi (La Libertad Avanza); Stella Maris Sierra (Pich); y Eduardo González (GEN).

