Legislatura: los diputados “cajonearon” un proyecto sobre sus viáticos hasta otra sesión

En una nueva sesión, la Legislatura del Chubut trató diversos temas y tuvo uno de sus momentos más álgidos al debatir un pedido de informes presentado por el diputado provincial Emanuel Coliñir (Arriba Chubut). La cuestión estuvo vinculada a una situación denunciada por el propio Gobierno Provincial en cuanto a volcados de líquidos del Parque Industrial que podrían haber contaminado la Laguna Chiquichano.

El pedido de informes que presentó Coliñir (fueron dos, pero sólo uno tuvo acompañamiento unánime) fue al Ministerio de Ambiente de la Provincia, por el derrame de efluentes del Parque Industrial sin tratar a la Laguna Chiquichano y su paso por varios barrios de Trelew.

Coliñir, en el pedido de informes, solicitó a la provincia que dé precisiones sobre el material contaminante, el daño ecológico causado y las acciones de saneamiento que están llevando a cabo.

Cabe recordar que esta semana y ante la situación ambiental, la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes, negó «que se hayan arrojado líquidos con metales pesados» como consecuencia de las fallas que se produjeron en el sistema de bombeo del Parque Industrial.

Por otra parte, el proyecto de resolución presentado por el oficialismo por el cual las comisiones de servicios de los diputados deberían ser aprobadas por el pleno del recinto, estaba previsto que fuera tratado sobre tablas, pero fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Es decir fue "cajoneado" hasta nuevo aviso.

La iniciativa surgió luego de la polémica por un viaje del diputado justicialista Gustavo Fita a Capital Federal, cobrando comisión de servicios, habiendo participado de una competencia atlética.

El proyecto fue presentado por los diputados Paulina Hogalde, Andrea Aguilera y Emanuel Fernández, proponiendo establecer la obligatoriedad de presentar un proyecto de resolución para solicitar una “comisión de servicio”, mediante la cual la Legislatura abona los gastos de traslado a diputados que realizan viajes.

Con el apoyo del bloque mayoritario de Despierta Chubut, sumando a la bancada unipersonal de Familia Chubutense, se aprobó que todo diputado provincial que reclame viáticos o gastos de hospedaje, deba presentar un proyecto propio y fundar su pedido de manera expresa, sujeto a aprobación del pleno legislativo con dictamen previo de la Comisión de Presupuesto.