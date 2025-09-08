12°
Esquel, Argentina
Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La derrota de Milei genera fuertes turbulencias en los mercados

La amplia derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires desató incertidumbre en la economía argentina, con caída de acciones, bonos y presión sobre el dólar.
La contundente derrota de Javier Milei y La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires encendió alarmas en los mercados financieros. Tras los resultados, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron pérdidas de hasta 15%, con bajas destacadas en Grupo Financiero Galicia, Edenor, BBVA y Pampa Energía.

 

Los bonos soberanos también retrocedieron hasta un 8%, mientras que el riesgo país superó los 1.000 puntos, reflejando la preocupación de los inversores por la continuidad del programa económico de Milei y Luis Caputo. El dólar paralelo y el dólar cripto subieron en las primeras horas del lunes, en un contexto de búsqueda de refugio ante la volatilidad del peso.

 

Analistas advierten que la derrota podría complicar la implementación de políticas destinadas a controlar la inflación y estabilizar la moneda, aumentando la demanda de dólares y presionando el tipo de cambio oficial y financiero.

 

 

