Evaluación positiva en la temporada de zafra de liebres

La temporada de zafra de liebres en la región finalizó con un balance altamente positivo, según las declaraciones de Paula Botto, la directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo de la Municipalidad deEsquel. La actividad, que concluyó el 23 de agosto, se desarrolló con total normalidad y superó las expectativas iniciales.

Se recolectaron cerca de 40,000 piezas, lo que representa un valor estimado de $120,000,000 para la economía local y regional. Este ingreso directo es crucial para muchos residentes, especialmente durante los meses de invierno, proporcionando un sustento vital para muchas familias. La actividad no solo fortalece la economía local, sino que también ofrece una fuente de ingresos muy esperada para los vecinos en esta época.

El intendente Taccetta ha insistido en la importancia de facilitar y apoyar esta actividad cada invierno, aseguró Botto, evaluando que este año el esfuerzo ha dado sus frutos. La operación se llevó a cabo sin inconvenientes: la familia De Godos operó normalmente, mientras que la empresa Trascom se encargó del traslado de las piezas a Mar de Plata.

A pesar de que la temporada inició con alrededor de 50 cazadores, el número creció gradualmente, alcanzando aproximadamente los 100 cazadores. Este incremento demuestra el interés y la participación de la comunidad en esta actividad, lo que para la funcionaria significó de mucha importanciapara continuar apostando por ella como una estrategia económica exitosa para la región.

E.B.W.