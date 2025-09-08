Ferias y emprendedores: Botto destaca el crecimiento de la economía local

Con la llegada de la primavera, Esquel se dinamiza con propuestas en espacios públicos. Paula Botto, directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo de la Municipalidad, destacó el éxito y la consolidación de actividades como la Fiesta de los Círculos en Flor y Feriarte, que atraen tanto a turistas como a residentes, fortaleciendo el intercambio económico local.

Botto señaló que se han convertido en un sello de identidad para la ciudad, con una alta participación de la comunidad. En el último evento, hubo más de 100 inscriptos al concurso de fotografía y entre 150 y 200 emprendedores y feriantes anotados para participar en las distintas propuestas. También mencionó el creciente número de gastronómicos interesados, reforzando las normas de seguridad alimentaria.

Impulso al emprendedurismo y apoyo a la población

La directora hizo hincapié en el compromiso de la ciudad con el estímulo del emprendedurismo, visto como una opción viable para generar ingresos y complementar la situación laboral actual de muchos ciudadanos.

Para ello, la funcionaria mencionó que la Municipalidad cuenta con programas de apoyo y registros como el Remesis (Registro Municipal de Emprendedores de la Economía Social), que acompaña a emprendedores de distintas escalas. La Oficina de Empleo también cumple un rol fundamental, atendiendo a un promedio de 20 a 30 personas por día, ofreciendo tutorías y asesoramiento.

Además, Botto anunció la implementación y el rediseño de un nuevo programa específico para el empleo y el emprendedurismo dirigido a personas con discapacidad, que se presentará en el Consejo Municipal de Discapacidad para seguir apoyando a este sector de la población.

La oficina está abierta de 7:00 a 12:30 para quienes deseen registrarse o buscar orientación.

