Nueva medida: El Banco Central limita la compra de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó nuevas medidas para limitar la capacidad de los bancos de operar con dólares, en un intento por reducir la volatilidad del tipo de cambio y controlar el impacto de los pesos libres en el sistema financiero.

La reciente Comunicación A 8311 establece normas sobre la Posición Global Neta de Moneda Extranjera, es decir, los dólares que los bancos pueden mantener. Según la regulación, las entidades financieras no podrán comprar dólares en el mercado de contado si el descalce supera el 30% de su patrimonio neto, lo que fija un límite concreto a la cantidad de dólares que pueden adquirir a fin de mes.

Esta decisión apunta a controlar las oscilaciones habituales en las reservas del Banco Central, que suelen caer de manera significativa en el último día hábil de cada mes y recuperarse al día siguiente. Gran parte de estas variaciones se debe a los movimientos de las posiciones de los bancos.

La norma especifica que la posición de contado diaria de moneda extranjera no podrá aumentar el último día hábil del mes respecto del saldo registrado el día precedente, lo que implica que desde ahora los bancos no podrán incrementar sus dólares en el cierre mensual.

Con esta medida, el BCRA busca quitar presión sobre el tipo de cambio al final de cada mes.

O.P