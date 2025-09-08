Flores, dulces y muchos colores: exitosa edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor

El pasado domingo 7 de septiembre, se realizó una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor en la ciudad de Esquel.

En una tarde soleada pero aún con el aire fresco por estar en invierno, la temporada de floración de los arboles que adornan la Avenida Ameghino y generan un colorido túnel de pétalos rosas y blancos, fue el marco elegido para el encuentro propuesto año a año en conjunto con los feriantes, artistas y las dependencias municipales locales.

Con la intersección de la avenida entre Volta y Brown, cortada al trasmito para convertirse en un paseo florido, las familias de la ciudad se dieron al encuentro entre pétalos que volaban por las brisas frescas.

Uno de los puntos distintivos de esta edición fue el puesto armado para fotografiar a los vecinos para una intervención audiovisual que se prepara para el aniversario 120° de Esquel, en donde las familias podían animarse a posar. Otras, prefirieron retratarse en el marco natural de las flores, que con el caer del sol fueron iluminadas por faroles también rosas y blancos.

El escenario musical, vestido con los mismos colores, tuvo la ambientación de DJ Maafac, la música en cello de Leila Cherro y la banda de cierre que interpretó memorables melodías de Charly García, marcando una ambientación para todos los gustos.

Con el paseo de emprendedores gastronómicos ofreciendo tanto aperitivos dulces como alimentos fritos y parrilla para levantar la temperatura de un encuentro cálido en lo humano y la emoción de ver la ciudad brillar por su propia naturaleza.

SL