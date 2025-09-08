Yoel Hernández organiza el festival el “Mi Lugar – Solidario y en Familia" une música, solidaridad y gastronomía.

¡Trelew se prepara para pasar un día único! El Festival “Mi Lugar – Solidario y en Familia”, organizado por el cantautor patagónico Yoel Hernández, promete una jornada llena de música, comida deliciosa, diversión para los más chicos y un gran corazón solidario.

¿Por qué este festival es diferente?

“Mi Lugar” combina todo lo que hace falta para pasar un día inolvidable: Solidaridad: Gran colecta que ayudará a comedores y merenderos de Trelew, como El Mesón, Rinconcito Feliz, Caritas Felices y Comedor de Corazón. Gastronomía: Un gran curanto familiar con 40 corderos y verduras para compartir en familia.

Talentos emergentes: jóvenes promesas de la música chubutense tendrán su espacio para brillar. Artistas consagrados: una grilla llena de música para todos los gustos con artistas locales y nacionales. Diversión para chicos: espectáculos y actividades para que los más pequeños también vivan su día especial.

. El cronograma definitivo se publicará días previos al festival. Entradas y compra El predio tiene capacidad máxima de 5.000 personas. Una vez agotadas las entradas, no se permitirá el ingreso de más público.

Entrada física el día del evento: disponible en el predio solo hasta agotar el cupo máximo. Por seguridad y para disfrutar del festival completo, recomendamos comprar las entradas con anticipación.

“Mi Lugar – Solidario y en Familia” es una jornada pensada para disfrutar en familia, llena de música, cultura, solidaridad y momentos para recordar. ¡Un plan perfecto para pasar un día increíble en Trelew!

06:00 hs –Inicio de la preparación del curanto.

10:00 hs – Apertura de puertas.

12:00 hs – Servicio del curanto y comienzo del festival.

13:30 hs – Apertura épica con gran sorpresa en el escenario.

14:00 hs en adelante – Actividades y espectáculos para chicos, incluyendo Filito Show. Media tarde – Presentación de las jóvenes promesas.

19:00 hs en adelante – Shows de artistas consagrados.

00:00 hs – Cierre con el cumpleaños de Trelew.

Anticipadas Online: $12.000 Menores de 12 años: ingreso gratuito

Canales de compra anticipada: Plataforma Tikzet Instagram oficial: @milugar2025 WhatsApp: 280-495-9607