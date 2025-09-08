11°
Lunes 08 de Septiembre de 2025
sociedad
08 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Falleció Rick Davies, la voz y el piano de Supertramp

El pianista y una de las voces de la banda, que alcanzó el éxito mundial con "Breakfast in America", dejó una huella en la historia del rock.
Por Redacción Red43

El mundo del rock está de luto por la muerte de Rick Davies, cofundador y pianista de la banda británica Supertramp, a los 81 años. El músico padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre que le había sido diagnosticado hace más de una década, según un comunicado publicado en el sitio web oficial del grupo.

 

 

Davies, considerado "la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp", dejó una huella imborrable en la historia del rock. Fue una de las figuras clave en el sonido de la banda, particularmente por su uso del piano eléctrico Wurlitzer, un sello distintivo de su música.

 

 

Supertramp se formó en 1969 y alcanzó el éxito comercial en 1974 con el álbum "Crime of the Century". La banda se consolidó como uno de los grupos británicos más populares de las décadas de 1970 y 1980. En 1979, su disco "Breakfast in America" encabezó las listas de éxitos mundiales y vendió más de 18 millones de copias, un hito que demostró el enorme impacto de la banda en la música.

 

 

