Celos que matan: no la dejó que le revise el celular y lo asesinó de una puñalada

Un trágico incidente que sacudió a la comunidad de Formosa do Rio Preto, ubicada en la región de Bahía, Brasil, una joven de tan solo 20 años fue arrestada por asesinar a su pareja. El lamentable suceso ocurrió durante la celebración del cumpleaños número 32 de Jonas Nunes, quien, según los informes, fue apuñalado en el pecho tras negarse a entregarle su teléfono celular a su novia, identificada como Cleidiane Ferreira.

Según testigos, la celebración transcurría con normalidad, rodeada de risas y música, hasta que una acalorada discusión emergió entre la pareja en las primeras horas de la madrugada. La discordia se centró en el acceso al móvil de Nunes, lo que desembocó en el atroz acto que puso fin a la vida del joven. Alrededor de las 3 AM, Ferreira, en un ataque de furia, hundió un cuchillo en el pecho de su pareja en el barrio Nuevo Horizonte. La víctima fue trasladada con urgencia a un centro médico cercano, donde trágicamente fue declarado muerto poco después.

La detención de Ferreira se efectuó dos horas post-incidente, señalaron las autoridades, quienes la encontraron refugiada en la residencia de un pariente. La policía informó que, durante el interrogatorio, la joven confesó el asesinato, detallando el fatídico altercado que llevó al evento criminal. Este episodio ha sacudido no solo a los familiares directos sino también a toda la comunidad local, que se encuentra consternada.

Los familiares de Jonas Nunes compartieron desgarradores testimonios sobre su breve pero tormentosa relación de seis meses con Ferreira, quien ya había dado señales de agresividad en el pasado. Corroboraron que había amenazado con violencia física al ahora fallecido en varias ocasiones, hechos que sorprendentemente no se habían denunciado antes.

Entre tanto dolor, se han llevado a cabo vigilias y homenajes por la pérdida de Jonas. La población local y familiares lo recordaron como un ser humano excepcional, apuntando a su carácter amable y su destacada figura paternal, particularmente a los ojos de su pequeña hija de seis años. Sus seres queridos y la comunidad resaltaron el vació que su muerte ha dejado y exhortaron a la convivencia pacífica para evitar futuros episodios como este.