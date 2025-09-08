La Subsecretaría de Protección Ciudadana, del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que se mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Cushamen, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Se prevé que las precipitaciones de nieve sean de variada intensidad, algunas localmente intensas, con acumulaciones estimadas entre 20 y 35 cm, pudiendo superarse de forma puntual. No se descarta que las lluvias se mezclen con la nieve en ciertas áreas.

Desde Protección Ciudadana recomiendan a los vecinos extremar precauciones y comunicarse ante cualquier emergencia al 0800-666-2447.

R.G.