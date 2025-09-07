Vientos y nubes para cerrar la semana en Esquel

El pronóstico del tiempo para hoy en Esquel indica un día con cielo mayormente nublado y vientos fuertes, especialmente durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3°C y una máxima de 15°C.

La jornada comenzará con un amanecer algo nublado y una temperatura de 0°C en la madrugada, con vientos del suroeste. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la sensación térmica descenderá a -3°C.

Por la tarde, el clima será más templado con una máxima de 15°C y vientos que se intensificarán, alcanzando ráfagas de 23 a 31 km/h.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, con una temperatura que rondará los 9°C.

