°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
07 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vientos y nubes para cerrar la semana en Esquel

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para hoy en Esquel indica un día con cielo mayormente nublado y vientos fuertes, especialmente durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3°C y una máxima de 15°C.

 

 

La jornada comenzará con un amanecer algo nublado y una temperatura de 0°C en la madrugada, con vientos del suroeste. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la sensación térmica descenderá a -3°C.

 

 

Por la tarde, el clima será más templado con una máxima de 15°C y vientos que se intensificarán, alcanzando ráfagas de 23 a 31 km/h.

 

 

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, con una temperatura que rondará los 9°C.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encuentran sin vida a una joven oriunda de Esquel en La Plata
2
 Estaba dando un examen en una clase de medicina, se desplomó y murió: tenía 19 años
3
 Músicos Independientes de Esquel se presentan hoy en la noche en Blest
4
 Un hipermercado deberá indemnizar a una clienta por someterla a “un trato vergonzante”
5
 La macabra historia del cirujano que se amputó las piernas para cobrar un seguro
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -