Día gris para iniciar la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo cubierto en Esquel para este lunes. La temperatura máxima alcanzará los 11°C, mientras que la mínima será de 3°C.

Durante la noche, se espera un aumento en la inestabilidad, con probabilidades de lluvias y nevadas en la zona. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad promedio de 11 km/h.

Se recomienda a los residentes y visitantes tomar precauciones ante las condiciones cambiantes del clima, especialmente durante la noche.