Lunes 08 de Septiembre de 2025
Día gris para iniciar la semana

Con un alerta amarilla por lluvias, el primer día de la semana iniciará nublado y con propabilidad de lluvias a la noche. 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo cubierto en Esquel para este lunes. La temperatura máxima alcanzará los 11°C, mientras que la mínima será de 3°C.

 

Durante la noche, se espera un aumento en la inestabilidad, con probabilidades de lluvias y nevadas en la zona. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad promedio de 11 km/h.

 

Se recomienda a los residentes y visitantes tomar precauciones ante las condiciones cambiantes del clima, especialmente durante la noche.

 

 

 

