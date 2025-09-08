El Centro Cultural de Trevelin fue escenario de dos concurridos talleres de tango

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes continúa promoviendo espacios de formación y encuentro en torno a la danza y la música, a través de la cesión de un espacio en el Centro Cultural Municipal, coordinado por Nina Corvalán, y dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, a cargo de Gustavo de Vera. En este marco, durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo talleres de tango que contaron con una importante participación de vecinos y vecinas.

La primera instancia estuvo a cargo de Luis León, quien desarrolló un seminario práctico donde los asistentes pudieron profundizar en técnicas vinculadas a la danza como escucha en los roles, trabajo en el eje, soltar la marca y cambio de dinámica y secuencias.

Más tarde, se realizó una charla a cargo de Dan Ferreyra, proveniente de Epuyén, centrada en la musicalización del tango, abordando el aporte de las orquestas y la diversidad de estilos que enriquecen este género.

La jornada dejó como saldo una notable participación y un valioso intercambio cultural, resaltando el interés de la comunidad por seguir aprendiendo y compartiendo el tango como una expresión artística que une tradición e identidad.

