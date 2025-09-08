12°
Esquel, Argentina
Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
El quirófano móvil estará en el "Grupo Joven Ceferino" esta semana

Los servicios de castración, desparasitación y vacunación antirrábica estarán disponibles en el Grupo Joven Ceferino. Los turnos pueden solicitarse por teléfono o por orden de llegada.
La Municipalidad de Esquel acerca el Quirófano Móvil para garantizar la salud de las mascotas con servicios de castración, desparasitación y vacunación antirrábica.

 

El servicio se encuentra disponible en el Grupo Joven Ceferino con los siguientes horarios:

 

Lunes, jueves y viernes: desde las 8:00 hs.

 

Martes y miércoles: desde las 13:30 hs.

 

Los vecinos pueden reservar su turno llamando al 2945 683241 o asistir por orden de llegada. La iniciativa busca facilitar el acceso a cuidados veterinarios básicos y promover la tenencia responsable de animales en la comunidad.

 

 

R.G.

 

