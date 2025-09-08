El quirófano móvil estará en el "Grupo Joven Ceferino" esta semana

La Municipalidad de Esquel acerca el Quirófano Móvil para garantizar la salud de las mascotas con servicios de castración, desparasitación y vacunación antirrábica.

El servicio se encuentra disponible en el Grupo Joven Ceferino con los siguientes horarios:

Lunes, jueves y viernes: desde las 8:00 hs.

Martes y miércoles: desde las 13:30 hs.

Los vecinos pueden reservar su turno llamando al 2945 683241 o asistir por orden de llegada. La iniciativa busca facilitar el acceso a cuidados veterinarios básicos y promover la tenencia responsable de animales en la comunidad.

R.G.