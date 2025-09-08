El quirófano móvil estará en el "Grupo Joven Ceferino" esta semana

08 de Septiembre de 2025
La Municipalidad de Esquel acerca el Quirófano Móvil para garantizar la salud de las mascotas con servicios de castración, desparasitación y vacunación antirrábica.
El servicio se encuentra disponible en el Grupo Joven Ceferino con los siguientes horarios:
Lunes, jueves y viernes: desde las 8:00 hs.
Martes y miércoles: desde las 13:30 hs.
Los vecinos pueden reservar su turno llamando al 2945 683241 o asistir por orden de llegada. La iniciativa busca facilitar el acceso a cuidados veterinarios básicos y promover la tenencia responsable de animales en la comunidad.
R.G.
