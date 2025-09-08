12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
08 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia firmó un convenio para la ejecución de la segunda etapa del SUM del Club Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn

Con una inversión superior a los 250 millones de pesos, la Provincia avanza en un espacio que potenciará el deporte y la integración comunitaria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, firmó un importante convenio con el Club Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn para la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM), en el predio ubicado en Av. Gales 2813.

 

El proyecto surge con el objetivo de ampliar la infraestructura deportiva en el barrio, brindando un espacio de desarrollo para niños y jóvenes, y consolidando al club como ámbito de contención y participación comunitaria.

 

Avances y características

 

Cabe recordar que, en una primera etapa, ya se llevaron adelante tareas de movimiento de suelo, cimentación, capa aisladora, columnas y contrapiso.

 

La segunda etapa, que será ejecutada a partir de este convenio firmado entre la Provincia y el Club, representado por su presidente José Luis Díaz, contempla la finalización de un área principal, baños, vestuarios, depósito, enfermería y una oficina administrativa con secretaría y baño. Además, se incluye la construcción de una cocina con depósito y un sector de cafetería en desnivel, que también podrá funcionar como escenario.

 

En total, la superficie a construir será de 1.449,86 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de 305 días corridos y una inversión de 250 millones de pesos.

 

Compromiso provincial

 

El proyecto es posible gracias al compromiso asumido por el gobernador Torres desde el inicio de su gestión en cuanto a potenciar el rol de los clubes deportivos en toda la provincia, y por aporte provincial otorgado a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, encabezada por Hernán Tórtola, y a Chubut Deportes, organismo presidido por Milton Reyes.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -