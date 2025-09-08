Provincia firmó un convenio para la ejecución de la segunda etapa del SUM del Club Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, firmó un importante convenio con el Club Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn para la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM), en el predio ubicado en Av. Gales 2813.

El proyecto surge con el objetivo de ampliar la infraestructura deportiva en el barrio, brindando un espacio de desarrollo para niños y jóvenes, y consolidando al club como ámbito de contención y participación comunitaria.

Avances y características

Cabe recordar que, en una primera etapa, ya se llevaron adelante tareas de movimiento de suelo, cimentación, capa aisladora, columnas y contrapiso.

La segunda etapa, que será ejecutada a partir de este convenio firmado entre la Provincia y el Club, representado por su presidente José Luis Díaz, contempla la finalización de un área principal, baños, vestuarios, depósito, enfermería y una oficina administrativa con secretaría y baño. Además, se incluye la construcción de una cocina con depósito y un sector de cafetería en desnivel, que también podrá funcionar como escenario.

En total, la superficie a construir será de 1.449,86 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de 305 días corridos y una inversión de 250 millones de pesos.

Compromiso provincial

El proyecto es posible gracias al compromiso asumido por el gobernador Torres desde el inicio de su gestión en cuanto a potenciar el rol de los clubes deportivos en toda la provincia, y por aporte provincial otorgado a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, encabezada por Hernán Tórtola, y a Chubut Deportes, organismo presidido por Milton Reyes.