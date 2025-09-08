Estos son los montos que cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones de octubre

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson comunicó a la secretaria electoral permanente la Resolución 347/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior que fijó el monto de los viáticos y adicionales a percibir por aquellas personas que se desempeñen como autoridades de mesa o delegados judiciales en las Elecciones Nacionales del 26 de octubre de 2025.



Las autoridades de mesa (Presidente y Vocal) cobrarán $40.000 si cumplen efectivamente la función el domingo 26 de octubre, y aquellas que hayan hecho las instancias de capacitación requeridas van a cobrar un adicional de $40.000 (un total de $80.000).



Por su parte, los Delegados Judiciales cobrarán $80.000 por el desempeño de la función el 26 de octubre, y un adicional de $40.000 si cumplen con la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral en la app de Delegados (alcanzando así un total de $120.000).



Todas aquellas autoridades y delegados que sean personal docente, a su vez, recibirán el reconocimiento de doce centésimos (0,12) de puntaje presentando la certificación de haber cumplido con la función, la que será oportunamente emitida (conforme Resolución 412/25 del Ministerio de Educación del Chubut).



Finalmente, para el cobro de los viáticos, las personas podrán optar en esta oportunidad entre el cobro en sucursal, o el cobro a través de cuentas bancarias o billeteras virtuales, mediante la aplicación de Correo Argentino.

SL