Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevas exposiciones de arte en el Centro Cultural Provincial

Dos propuestas artísticas, una dedicada a la capital provincial y otra sobre vínculos familiares, se suman a la cartelera del Centro Cultural Provincial en Rawson. Las muestras estarán abiertas al público durante todo el mes de septiembre.
Por Redacción Red43

El Centro Cultural Provincial de Rawson inauguró dos nuevas exposiciones que exploran diferentes temáticas artísticas. En el Salón de Artes Visuales se exhibe "Inagotable Rawson", del pintor local Ariel Testino, mientras que la Galería Fotográfica alberga "Punto y seguido, pero aparte", una propuesta itinerante de la artista platense Lali Varveri.

La muestra de Ariel Testino, enmarcada en el 160° aniversario de la capital, es un recorrido pictórico por los rincones de la ciudad. La exposición presenta 61 obras que el artista ha realizado a lo largo de más de 20 años, incluyendo piezas recientes pintadas al aire libre en lugares emblemáticos de Rawson como la Casa de Gobierno y la Iglesia. Testino compartió que su trabajo es un homenaje a la ciudad que lo inspira, con más de 20 obras creadas especialmente para esta ocasión.

 

Por su parte, la propuesta fotográfica de Lali Varveri invita a una reflexión profunda. La muestra, con curaduría de Eliana Laino, utiliza fotografías de archivo de las décadas del 80 y 90, que se combinan con recursos visuales contemporáneos. El proyecto "Punto y seguido, pero aparte" ya recorrió Trelew y Puerto Madryn, y ahora llega a Rawson para indagar en la identidad y los lazos familiares, tomando como punto de partida la historia de la madre de la artista.

 

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público en el Centro Cultural Provincial, ubicado en Federicci 216, de lunes a viernes en el horario de 8 a 20. La entrada es libre y gratuita, y quienes deseen solicitar visitas guiadas pueden hacerlo enviando un correo electrónico a ccpchubut@gmail.com.

 

 

E.B.W.

 

 

