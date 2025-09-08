El Taller de Alfabetización Digital del ISSyS llegó a Los Altares

Con el objetivo central de reducir la brecha digital, facilitando el acceso a trámites en línea, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) realizó, esta vez en la comuna rural de Los Altares, una nueva edición de su Taller de Alfabetización Digital, dirigida a jubilados, pensionados y afiliados en general.

La actividad se desarrolló en el Punto Digital, con la colaboración del municipio local, y durante la jornada integrantes de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut, Gastón Sander y Joaquín Castro, presentaron la plataforma DINO, una herramienta provincial que permite realizar gestiones en línea de manera ágil y sencilla.

Los asistentes recibieron además capacitación práctica sobre los servicios digitales que ofrece el ISSyS, como credencial digital, recetas electrónicas y consultas de haberes, con la posibilidad de realizar consultas personalizadas al personal técnico presente.

Este trabajo conjunto entre el ISSyS y la Subsecretaría de Innovación reafirma el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con la inclusión tecnológica y la modernización de los servicios públicos en toda la provincia.

Más talleres

La agenda de talleres continuará en Rawson el martes 16 de septiembre en el Centro de Veteranos de Guerra; en Camarones el miércoles 24 de septiembre en el Concejo Deliberante; en Gan Gan el miércoles 1 de octubre en el Salón de Luz y Fuerza; y en Telsen el jueves 2 de octubre, con espacio y horario a confirmar.

El presidente del ISSyS, Pablo Juan Macadam, destacó que “esta política institucional acerca a nuestros adultos mayores y afiliados a las nuevas tecnologías, permitiéndoles gestionar sus trámites de manera más simple y profundizando el vínculo del Instituto con cada comunidad del interior provincial”.

La experiencia acumulada en diferentes localidades demuestra el valor y la efectividad de estos talleres, que no solo facilitan la vida cotidiana de los afiliados, sino que también generan espacios de encuentro, aprendizaje y participación activa de la comunidad.