11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
08 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Taller de Alfabetización Digital del ISSyS llegó a Los Altares

El organismo continúa acercando herramientas digitales a jubilados, pensionados y afiliados del interior provincial, promoviendo la autogestión de trámites y la inclusión tecnológica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo central de reducir la brecha digital, facilitando el acceso a trámites en línea, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) realizó, esta vez en la comuna rural de Los Altares, una nueva edición de su Taller de Alfabetización Digital, dirigida a jubilados, pensionados y afiliados en general.

 

La actividad se desarrolló en el Punto Digital, con la colaboración del municipio local, y durante la jornada integrantes de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut, Gastón Sander y Joaquín Castro, presentaron la plataforma DINO, una herramienta provincial que permite realizar gestiones en línea de manera ágil y sencilla.

 

Los asistentes recibieron además capacitación práctica sobre los servicios digitales que ofrece el ISSyS, como credencial digital, recetas electrónicas y consultas de haberes, con la posibilidad de realizar consultas personalizadas al personal técnico presente.

 

Este trabajo conjunto entre el ISSyS y la Subsecretaría de Innovación reafirma el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con la inclusión tecnológica y la modernización de los servicios públicos en toda la provincia.

 

Más talleres

 

La agenda de talleres continuará en Rawson el martes 16 de septiembre en el Centro de Veteranos de Guerra; en Camarones el miércoles 24 de septiembre en el Concejo Deliberante; en Gan Gan el miércoles 1 de octubre en el Salón de Luz y Fuerza; y en Telsen el jueves 2 de octubre, con espacio y horario a confirmar.

 

El presidente del ISSyS, Pablo Juan Macadam, destacó que “esta política institucional acerca a nuestros adultos mayores y afiliados a las nuevas tecnologías, permitiéndoles gestionar sus trámites de manera más simple y profundizando el vínculo del Instituto con cada comunidad del interior provincial”.

 

La experiencia acumulada en diferentes localidades demuestra el valor y la efectividad de estos talleres, que no solo facilitan la vida cotidiana de los afiliados, sino que también generan espacios de encuentro, aprendizaje y participación activa de la comunidad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
3
 Un galpón se prendió fuego y causó alarma en el centro
4
 Los vecinos lo conocían de pibe, pero cansados que los robe, lo lincharon y mataron
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -