Gobernadores de Provincias Unidas advierten a Milei tras derrota en Buenos Aires

Los gobernadores que conforman Provincias Unidas se disponen a celebrar este lunes una cumbre virtual, luego del claro triunfo del peronismo en Buenos Aires, que aventajó por más de 15 puntos a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

El grupo, que busca consolidarse como una alternativa a la polarización entre Fuerza Patria y Javier Milei, reúne a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Desde sus equipos anticiparon que la reunión se enfocará en la gestión provincial, aunque el reciente resultado electoral también podría discutirse.

Los mandatarios coincidieron en que la derrota de La Libertad Avanza constituye un llamado de atención al Gobierno nacional.

Con este panorama, los oficialismos provinciales dominan nueve de las diez elecciones de 2025, mientras que La Libertad Avanza solo se impuso en la Ciudad de Buenos Aires, reforzando la percepción de que el interior del país envía un mensaje claro sobre la gestión del Gobierno y las políticas de Milei.

R.G.