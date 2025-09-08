Nacho Torres, tras la derrota libertaria: "Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía"

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, analizó los resultados de las elecciones bonaerenses y advirtió que la ciudadanía envió un “llamado de atención” al Gobierno nacional.

El mandatario provincial publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la falta de escucha hacia “el interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

En su análisis, Torres felicitó a los candidatos Manuel Passaglia y Pablo Petrecca por “la excelente elección que hicieron hoy, en un contexto tan polarizado, demostrando con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real”.

Finalmente, hizo un llamado a superar la confrontación política y trabajar en un proyecto común: “Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó.

R.G.