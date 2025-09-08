11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad licencias de conducirEsquel
08 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Nueva oficina para las licencias de conducir

Se anunciaron cambios para implementar un sistema más ágil y cómodo para evitar filas y demoras en el nuevo centro de emisión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el secretario de Gobierno, Daniel Austin, el centro operará a partir de ahora en un horario corrido de 7:00 a 19:00 horas, con dos personas dedicadas a la atención constante del público. Esta medida busca mitigar la congestión de trámites acumulados después de un cierre temporal la semana pasada. 

Renovación digital y ventajas del nuevo sistema

El secretario Austin y la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, hicieron hincapié en la importancia de utilizar la página web oficial esquel.gob.ar para la renovación de licencias. La modalidad online permite a los ciudadanos realizar gran parte del trámite de manera rápida y sin tener que asistir físicamente a la oficina.

 

El proceso de renovación digital es un sistema ágil y se completa en pocos pasos:

 

  1. Ingreso y solicitud: El usuario debe acceder a la página web municipal para iniciar el proceso, que se gestiona a través de la aplicación Mi Argentina.

     

  2. Control médico: A través de la web, se puede acceder a un listado de médicos habilitados. Una vez que se realiza el control, la nueva licencia digital se carga en la aplicación Mi Argentina en aproximadamente media hora.

     

  3. Versión física: Si se necesita el carnet físico, se debe solicitar un turno en la página web. En el centro de emisión se le pedirá al solicitante el libre de deuda municipal y el pago del tributo correspondiente para la impresión.

     

Austin destacó que la licencia digital tiene validez en todo el territorio nacional.

 

 

Trámites presenciales y nuevas instalaciones

Si bien se busca fomentar el uso de la plataforma digital, los trámites para obtener la licencia por primera vez, las revalidaciones y las ampliaciones deben realizarse de manera presencial, solicitando un turno en la página web.

 

En cuanto a las licencias profesionales, aunque el trámite se inicia en la plataforma, los exámenes y cursos aún no están disponibles en la ciudad. Por lo tanto, quienes las necesiten deben trasladarse a otras localidades, como El Maitén, para completar la parte médica.

 

Angiorama remarcó que el nuevo centro de licencias es un espacio más amplio y cómodo para los vecinos. Además, cuenta con un anexo de la Dirección de Rentas, lo que permite a quienes requieran la versión física de su licencia completar todo el proceso, incluyendo el pago, en un solo lugar.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
3
 Un galpón se prendió fuego y causó alarma en el centro
4
 Los vecinos lo conocían de pibe, pero cansados que los robe, lo lincharon y mataron
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -