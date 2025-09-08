Tareas de repaso en el acceso a la sede de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y las garitas

Vialidad Nacional informa las tareas realizadas en la jornada de hoy, en el segundo parte del Plan Invernal

La Ruta N° 259: inició los trabajos de mantenimiento y calzada de banquinas con motoniveladora de Vialidad Nacional.

Las acciones se llevan a cabo desde el acceso a Esquel hacia Trevelin.

Estas tareas incluyen el repaso del acceso a la sede de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y de las dársenas que poseen garitas de parada de colectivos.



Se recomienda transitar con precaución, ya que la maquina vial se traslada a baja velocidad por las banquinas.



Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

SL