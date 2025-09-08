11°
Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El municipio brinda asistencia económica y capacitaciones a 190 vecinos

El programa de desarrollo productivo, implementado el año pasado, otorga una asistencia económica y les permite acceder a cursos de capacitación.
La Municipalidad de Esquel, a través del programa de desarrollo productivo, está brindando asistencia económica y capacitación a 190 vecinos de la ciudad.

 

 

El programa, implementado el año pasado por el intendente Matías Taccetta, tiene como objetivo ayudar a quienes no pueden capacitarse durante el invierno para que, en un futuro cercano, no necesiten este tipo de ayuda.

 

 

La directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, Paula Botto, informó que cada vecino recibe una asistencia económica de $50.000.

 

 

Además, se están llevando a cabo cursos de capacitación con la meta de mejorar la empleabilidad en la ciudad. Botto detalló que tres cursos ya concluyeron en la primera mitad del año, tres más están en curso, y se espera implementar otros tres o cuatro en los próximos días.

 

 

F.P

 

