Provincia controló más de 8.100 vehículos y retiró de la vía pública a 45 conductores durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.191 vehículos, realizó 3.761 test de alcoholemia y retiró a 45 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 996 vehículos, se realizaron 996 test de alcoholemia, hubo 4 casos positivos, se labraron 20 infracciones y se retuvo un automóvil.

Trelew y Gaiman

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.056 vehículos, se efectuaron 1.056 test de alcoholemia, detectando a 14 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 28 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un rodado.

En Gaiman, se controlaron 128 vehículos, se llevaron a cabo 128 test de alcoholemia, se comprobó una alcoholemia positiva, se efectuaron 2 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.981 vehículos, se realizaron 241 test de alcoholemia, se detectó a 18 conductores en estado de ebriedad, se labraron 92 infracciones y se retuvo un automóvil.

Rada Tilly

Se controlaron 176 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labraron 6 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Camarones

Se controlaron 36 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 928 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 286 test de alcoholemia, se comprobaron 2 casos positivos, se labraron 9 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 973 vehículos, se realizaron 927 test de alcoholemia, se comprobaron 5 casos positivos, se labraron 20 infracciones y se retuvo un rodado.

Trevelin

Se controlaron 69 vehículos, se llevaron a cabo 69 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo, se confeccionaron 3 infracciones y se retuvo un automóvil.

José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 159 vehículos y se registraron dos infracciones. En Gobernador Costa, se verificaron 265 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labró una infracción y no se retuvo ningún rodado.

En Río Pico, se controlaron 184 vehículos, no se efectuaron infracciones ni se retuvo ningún vehículo. Finalmente, en Tecka, se controlaron 240 rodados, se desarrollaron 58 test de alcoholemia, no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.