Chubut participó en un encuentro nacional para fortalecer la alfabetización

Representantes del Ministerio de Educación de Chubut asistieron a la reunión de la Red Federal de Alfabetización en Buenos Aires. El encuentro se centró en los avances y desafíos de los planes de alfabetización provinciales, buscando una mejor articulación con la estrategia nacional.

La jornada, organizada por el Ministerio de Capital Humano, contó con la presencia de referentes de educación de todo el país. Se abordaron temas clave como la evaluación de los planes y el progreso de los aprendizajes.

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, enfatizó la necesidad de que la enseñanza y la evaluación trabajen de forma conjunta. El objetivo es crear sistemas de evaluación que no solo midan el conocimiento, sino que también aporten información valiosa para mejorar las estrategias pedagógicas en las escuelas.

Experiencias y desafíos

Durante el encuentro, especialistas de la Unidad de Alfabetización subrayaron la importancia de trabajar con datos y consensos para ayudar a las escuelas a asegurar que los estudiantes puedan comprender y crear textos al finalizar tercer grado.

El equipo de Chubut presentó los avances en la implementación de su plan provincial, destacando el seguimiento de los alumnos y la creación de estrategias adaptadas a las realidades locales.

La jornada también incluyó la participación de la especialista brasileña Josiane Toledo Ferreira Silva, quien resaltó el valor del consenso en la definición de una progresión nacional de aprendizajes en lectura y escritura. Los representantes de las provincias compartieron sus experiencias y analizaron casos de otros países de la región.

Próximos pasos

Por la tarde, los equipos provinciales revisaron sus planes operativos, evaluando los avances logrados e identificando áreas de mejora. Se presentaron actualizaciones de programas como Escuelas Alfa en Red y se anunció un cronograma de próximas capacitaciones para directores y supervisores.

La reunión concluyó con un espacio de intercambio de conclusiones entre los equipos, reforzando la idea de una mirada federal para fortalecer las políticas de alfabetización en todo el país. Desde Chubut, se valoró la oportunidad de compartir experiencias y consolidar un trabajo colaborativo entre las provincias.

E.B.W.