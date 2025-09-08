Milei reconoció la derrota en Buenos Aires y prometió corregir errores políticos

La Libertad Avanza sufrió un fuerte revés electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por 13 puntos frente a Fuerza Patria, la coalición peronista encabezada por Axel Kicillof. Javier Milei, que en un principio no tenía previsto asistir al búnker en Gonnet, sorprendió con su presencia y asumió públicamente la derrota.

“Sin dudas hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral”, expresó el mandatario en un discurso de seis minutos. Milei reconoció que hubo “errores en lo político” y prometió “corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”.

El Presidente estuvo acompañado en el escenario por sus ministros Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Mariano Cúneo Libarona, además del vocero Manuel Adorni. También se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador bonaerense Sebastián Pareja, aunque con saludos mucho más fríos, en contraste con los abrazos a sus ministros.

Uno de los hechos llamativos de la noche fue la aparición de Santiago Caputo, el consultor político considerado “el cerebro comunicacional” de Milei, que rara vez se muestra en público. Su presencia reflejó las tensiones internas entre los sectores que responden a Karina Milei y los que orbitan alrededor del asesor.

En el oficialismo reconocen que el armado electoral bonaerense dejó afuera a referentes jóvenes y dio espacio a dirigentes sin peso territorial, además de verse golpeado por las denuncias de corrupción que involucraron a Martín y Eduardo “Lule” Menem. “El escándalo de las coimas no perdonó”, admitieron en el búnker.

Pese a la derrota, Milei descartó cambios en la hoja de ruta económica. “El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, aseguró. En ese sentido, ratificó el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, las políticas de desregulación y la continuidad de las reformas impulsadas por su gestión.

“El modelo que llevó la inflación del 200% al 20% y sacó a 12 millones de la pobreza no se entrega. Si hemos cometido errores políticos los vamos a corregir, pero no vamos a retroceder ni un milímetro”, concluyó Milei.

R.G.