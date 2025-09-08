CFK ante la derrota de Milei: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy"

En un mensaje emitido desde el búnker de Fuerza Patria, Cristina Fernández de Kirchner se pronunció sobre la amplia victoria del peronismo frente a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. La exmandataria destacó la importancia del resultado y lo interpretó como una señal clara hacia Javier Milei.

“Con enorme responsabilidad democrática, el pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió ponerle un freno a un Presidente que parece olvidar que debe gobernar para todos, incluso para quienes no lo eligieron”, afirmó. Y añadió que espera que este pronunciamiento popular lo ayude a “comprender que no se puede ejercer la primera magistratura del modo en que lo hace”.

La expresidenta también felicitó a los candidatos de Fuerza Patria, a la militancia y a quienes trabajaron en la fiscalización de la elección. Hizo un reconocimiento especial a Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Máximo Kirchner, a quien mencionó como parte de su entorno cercano durante la jornada.

Sobre el desenlace de los comicios, lo calificó como “un triunfo que nos llena de orgullo, pero que también nos coloca ante una enorme responsabilidad frente al futuro de esta patria que amamos”.

Horas antes, Cristina ya había marcado su postura a través de un mensaje en redes sociales dirigido al Presidente. Allí le advirtió: “¿Viste, Milei?… Banalizar y vandalizar el Nunca Más no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Y estigmatizar a las personas con discapacidad mientras tu hermana cobra comisiones millonarias con los medicamentos es letal”.

En ese mismo texto, la exjefa de Estado alertó sobre la situación de los trabajadores, “ahogados en deudas por comida, alquileres, expensas o remedios, con las tarjetas al límite”. “Salí de la burbuja porque se está poniendo pesado”, le reclamó, y subrayó que el próximo 26 de octubre será “Kirchnerismo y Peronismo más que nunca”.

Por último, cuestionó el manejo económico del gobierno: “Dejá de echarnos la culpa a nosotros del desastre que hicieron vos y Caputo. Si mañana desapareciéramos todos los kirchneristas, igual te seguirían faltando dólares y sobrando deuda, economista ‘experto’ en crecimiento con o sin dinero”.

