12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Argentina
08 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

CFK ante la derrota de Milei: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy"

La expresidenta felicitó a Fuerza Patria por la victoria electoral, advirtió que los bonaerenses marcaron un límite al gobierno libertario y cuestionó duramente el estilo de conducción del Presidente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un mensaje emitido desde el búnker de Fuerza Patria, Cristina Fernández de Kirchner se pronunció sobre la amplia victoria del peronismo frente a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. La exmandataria destacó la importancia del resultado y lo interpretó como una señal clara hacia Javier Milei.

 

“Con enorme responsabilidad democrática, el pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió ponerle un freno a un Presidente que parece olvidar que debe gobernar para todos, incluso para quienes no lo eligieron”, afirmó. Y añadió que espera que este pronunciamiento popular lo ayude a “comprender que no se puede ejercer la primera magistratura del modo en que lo hace”.

 

La expresidenta también felicitó a los candidatos de Fuerza Patria, a la militancia y a quienes trabajaron en la fiscalización de la elección. Hizo un reconocimiento especial a Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Máximo Kirchner, a quien mencionó como parte de su entorno cercano durante la jornada.

 

Sobre el desenlace de los comicios, lo calificó como “un triunfo que nos llena de orgullo, pero que también nos coloca ante una enorme responsabilidad frente al futuro de esta patria que amamos”.

 

Horas antes, Cristina ya había marcado su postura a través de un mensaje en redes sociales dirigido al Presidente. Allí le advirtió: “¿Viste, Milei?… Banalizar y vandalizar el Nunca Más no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Y estigmatizar a las personas con discapacidad mientras tu hermana cobra comisiones millonarias con los medicamentos es letal”.

 

En ese mismo texto, la exjefa de Estado alertó sobre la situación de los trabajadores, “ahogados en deudas por comida, alquileres, expensas o remedios, con las tarjetas al límite”. “Salí de la burbuja porque se está poniendo pesado”, le reclamó, y subrayó que el próximo 26 de octubre será “Kirchnerismo y Peronismo más que nunca”.

 

Por último, cuestionó el manejo económico del gobierno: “Dejá de echarnos la culpa a nosotros del desastre que hicieron vos y Caputo. Si mañana desapareciéramos todos los kirchneristas, igual te seguirían faltando dólares y sobrando deuda, economista ‘experto’ en crecimiento con o sin dinero”.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -