Ingram entregó aporte para la realización del Cross Solidario Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes reafirma su política de acompañamiento al desarrollo deportivo local y de respaldo a eventos que generan un fuerte impacto comunitario, como el Cross Solidario Trevelin. En ese marco, el jueves pasado el intendente Héctor Ingram, junto al secretario de Deportes y Recreación, Carlos Sainz, entregó un aporte económico no reintegrable a Sebastián Marín, organizador de la competencia.

El monto, proveniente del Fondo de Desarrollo de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, fue destinado a cubrir gastos de organización del evento, que se llevó a cabo en el día de ayer. Esta fue la 6ª edición del Cross Solidario, una propuesta que combina deporte, naturaleza y solidaridad, y que cada año convoca a cientos de atletas de distintos puntos de la región. En esta oportunidad, participaron más de 400 corredores.

La recaudación del evento será destinada a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Trevelin (AJUPETRE), sumando un componente solidario que le otorga un valor diferencial a la competencia.

R.G.