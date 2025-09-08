12°
Esquel, Argentina
Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
Ingram entregó aporte para la realización del Cross Solidario Trevelin

La Municipalidad de Trevelin apoyó la 6ª edición del Cross Solidario con un aporte económico para su organización. Más de 400 corredores participaron y lo recaudado será para AJUPETRE.
La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes reafirma su política de acompañamiento al desarrollo deportivo local y de respaldo a eventos que generan un fuerte impacto comunitario, como el Cross Solidario Trevelin. En ese marco, el jueves pasado el intendente Héctor Ingram, junto al secretario de Deportes y Recreación, Carlos Sainz, entregó un aporte económico no reintegrable a Sebastián Marín, organizador de la competencia.

 


El monto, proveniente del Fondo de Desarrollo de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, fue destinado a cubrir gastos de organización del evento, que se llevó a cabo en el día de ayer. Esta fue la 6ª edición del Cross Solidario, una propuesta que combina deporte, naturaleza y solidaridad, y que cada año convoca a cientos de atletas de distintos puntos de la región. En esta oportunidad, participaron más de 400 corredores.

 


La recaudación del evento será destinada a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Trevelin (AJUPETRE), sumando un componente solidario que le otorga un valor diferencial a la competencia.

 

 

R.G.

 

