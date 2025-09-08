Italy Futsal debutó con una victoria en la Divisional de Honor Femenina

De los tres equipos esquelenses solo uno pudo conseguir una victoria en el arranque del torneo de la Divisional de Honor de Futsal Femenino que se juega en el Gimnasio N°3 de Comodoro Rivadavia.

Solo Italy Futsal logró su primera victoria en el certamen, al superar a Comodoro FC por 5 a 2.

Por su parte, Transporte Rolando cayó en su debut por dos a uno frente a UJEMVI de Mendoza, en tanto Lala Gym perdió por dos a cero frente a JM de Comodoro Rivadavia.

En la jornada de hoy se llevará a cabo la segunda fecha de este campeonato donde, a las 15:30 hs, Transporte Rolando jugará ante Jaguareté (Corrientes); luego, a las 17.00 hs, Italy Futsal lo hará ante Cepatacal (Comodoro Rivadavia) y a continuación Lala Gym ante Galácticas (Pico Truncado) partido que comenzará a las 18.30 hs. (fotos: Carlos Traine | CAFS).