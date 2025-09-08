12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Chubut DeportesDeportesClub Social y Deportivo Lala Gymitaly futsaltransporte rolandotorneo nacional divisional de honorFutsal Femenino
08 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Italy Futsal debutó con una victoria en la Divisional de Honor Femenina

Italy Futsal debutó con una victoria en la Divisional de Honor Femenina
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De los tres equipos esquelenses solo uno pudo conseguir una victoria en el arranque del torneo de la Divisional de Honor de Futsal Femenino que se juega en el Gimnasio N°3 de Comodoro Rivadavia.

 

Solo Italy Futsal logró su primera victoria en el certamen, al superar a Comodoro FC por 5 a 2.

 

Por su parte, Transporte Rolando cayó en su debut por dos a uno frente a UJEMVI de Mendoza, en tanto Lala Gym perdió por dos a cero frente a JM de Comodoro Rivadavia.

 

 

En la jornada de hoy se llevará a cabo la segunda fecha de este campeonato donde, a las 15:30 hs, Transporte Rolando jugará ante Jaguareté (Corrientes); luego, a las 17.00 hs, Italy Futsal lo hará ante Cepatacal (Comodoro Rivadavia) y a continuación Lala Gym ante Galácticas (Pico Truncado) partido que comenzará a las 18.30 hs. (fotos: Carlos Traine | CAFS).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -