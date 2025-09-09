Nuevas propuestas académicas para ingresar a la Policía del Chubut

La Policía del Chubut, a través de la Dirección de Formación y Capacitación Policial, presentó en Rawson las nuevas ofertas académicas destinadas a fortalecer la preparación e ingreso de futuros funcionarios policiales.

La exposición se realizó en la Sala de Situación “Crio. Insp. José María Macías” y contó con la presencia del director de Formación y Capacitación, Comisario General Mariano Gras; el jefe del Área Inicial, Comisario Mayor Gabriel Acosta; el jefe de Formación Continua, Comisario Inspector Diego Meneces; la jefa del Área de Gestión Institucional, Dra. Viviana Rowlands; y la jefa de la División Curricular, Oficial Inspector Eugenia Santiestevan.

Durante el encuentro se anunciaron tres propuestas académicas:

Curso Auxiliar en Seguridad Pública: formación intensiva de un año, dictada en las Extensiones Áulicas de Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel.

Tecnicatura Superior en Seguridad Pública: carrera de dos años que se cursará en el Instituto Superior de Formación Policial N° 811 de Rawson, orientada a brindar una preparación integral en seguridad.

Técnico Superior en Criminalística con Orientación a Seguridad Pública: la principal novedad de este año, también dictada en la sede central de Rawson.

Desde el lunes 8 de septiembre, las inscripciones se encuentran abiertas para los interesados que cumplan con todos los requisitos.

Para más información, ingresar a la página oficial de la Policía del Chubut: https://www.policia.chubut.gov.ar/inscripciones

R.G.